Ingenuity vola più veloce e più in alto che mai, continua a battere record

Ingenuity vola su Marte da quasi 2 anni e continua a battere record. Il drone-elicottero della NASA ha volato più velocemente e più in alto di quanto abbia mai fatto prima nella sua più recente missione sul Pianeta Rosso, avvenuta domenica 2 aprile. Il velivolo da 1,8 kg ha raggiunto una velocità massima di 23,3 km/h e un’altitudine massima di 16 metri, secondo il registro di volo della missione. I record precedenti erano rispettivamente di 21,6 km/h e 14 metri.

Ingenuity continua a volare

Ingenuity è atterrato sul cratere Jezero nella “pancia” del rover Perseverance nel febbraio 2021. Il 19 aprile di quell’anno, il piccolo elicottero ha volato per la prima volta nei cieli del Pianeta Rosso, eseguendo un volo stazionario di 39 secondi che non ha coperto distanza orizzontale.

Il velivolo ha condotto altri 4 voli nelle settimane successive, portando a termine la sua missione primaria di dimostrazione tecnologica, che mirava a dimostrare che l’esplorazione aerea motorizzata è possibile su Marte nonostante la sottile atmosfera del pianeta.

In seguito Ingenuity ha continuato a volare, nell’ambito di una missione estesa durante la quale funge da scout per Perseverance. Il volo di domenica è stato il 49° per Ingenuity, e il volo n° 50 è probabilmente proprio dietro l’angolo.

Nel corso dei suoi 49 voli su Marte fino ad oggi, Ingenuity è rimasto in volo per un totale di 86,7 minuti e ha percorso oltre 11 km, secondo il registro di volo. Il contachilometri di Perseverance, nel frattempo, segna attualmente 17,17 km

Il cratere Jezero

Il cratere Jezero, largo 45 km, ha ospitato un lago e un delta fluviale nel passato antico, motivo principale per cui la NASA ha scelto questa particolare area per la missione di Perseverance.

Il rover sta raccogliendo decine di campioni che verranno riportati sulla Terra da una campagna congiunta NASA-ESA, forse già nel 2033.