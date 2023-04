Storiche inondazioni in Florida: Fort Lauderdale in ginocchio, stato d’emergenza nella contea di Broward | VIDEO

MeteoWeb

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato lo stato di emergenza nella contea di Broward, che ha registrato precipitazioni record innescando inondazioni estreme, colpendo, in particolare, Fort Lauderdale.

Lo stato di emergenza consente maggiore supporto per la gestione dei danni. DeSantis ha assegnato alla Florida Division of Emergency Management il compito di raccogliere le valutazioni dei danni nella contea di Broward. Anche il Dipartimento dei trasporti della Florida, la Florida Highway Patrol e la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission stanno fornendo assistenza.

Le scuole della contea di Broward sono state chiuse giovedì e l’aeroporto internazionale di Fort Lauderdale-Hollywood rimarrà chiuso almeno fino a venerdì mattina ora locale.

Inondazioni Florida, allagato l'aeroporto di Fort Lauderdale

Fort Lauderdale ha affrontato il giorno più piovoso della sua storia mercoledì – un evento che si verifica una volta ogni 1.000 anni – scatenando un’emergenza di inondazioni improvvise nella contea di Broward che ha richiesto dispiegamento di forze per i soccorsi, costretto i conducenti ad abbandonare le auto, chiudere le scuole e chiudere l’ aeroporto.

Fort Lauderdale ha registrato 63 cm di pioggia in un periodo di 24 ore, secondo i rapporti preliminari dell’ufficio del National Weather Service di Miami. “Questa quantità di pioggia in un periodo di 24 ore è incredibilmente rara per il Sud della Florida,” ha sottolineato la meteorologa Ana Torres-Vazquez dell’ufficio previsioni del National Weather Service di Miami. Anche 2 deboli tornado hanno colpito la contea di Broward mercoledì, uno appena a Ovest di Hollywood e un altro a Sud dell’aeroporto di Fort Lauderdale, secondo il NWS. Entrambi sono stati di breve durata e classificati EF-0, la categoria più debole.

Inondazioni a Fort Lauderdale, c'è chi ne approfitta per fare una nuotata