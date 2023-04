Drammatiche inondazioni in Florida: Fort Lauderdale sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Circa 30 cm di pioggia sono caduti nel giro di poche ore a Fort Lauderdale (Florida, USA), causando inondazioni diffuse, la chiusura dell’aeroporto della città e la sospensione del servizio ferroviario ad alta velocità per i pendolari nella regione della contea di Broward. Le piogge torrenziali hanno costretto le autorità aeroportuali a sospendere tutti i voli in arrivo e in partenza.

Il National Weather Service ha emesso un’allerta meteo per alluvioni lampo relativamente a Fort Lauderdale e altre aree, mentre la possibilità di temporali prosegue in tutta la regione. Al momento non vi sono segnalazioni su vittime o feriti. Punte di 35 cm si sono registrate nell’area e il NWS ha riferito che erano possibili altri 5-10 cm mentre un fronte caldo continuava a spingersi verso Nord, portando con sé la possibilità di temporali. Il sindaco di Hollywood Josh Levy ha dichiarato alla CNN: “Il terreno era già saturo, quindi ci sono estese inondazioni in tutta la nostra città e in tutto il Sud della Florida. Molte strade sono impraticabili. Molti veicoli sono rimasti bloccati e lasciati abbandonati in mezzo alle nostre strade“. “Ho vissuto qui tutta la mia vita. Questa è l’inondazione più grave che abbia mai visto“.

Più di 22mila utenze in Florida sono rimaste senza elettricità mercoledì sera ora locale, secondo poweroutage.us. Tutte le scuole pubbliche della contea di Broward saranno chiuse giovedì.

Alluvione lampo in Florida, le immagini da Fort Lauderdale

Forte maltempo in Florida, Fort Lauderdale sott'acqua