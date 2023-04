Intossicazione da botulino in Molise, grave donna 48enne

MeteoWeb

Consuma del pesto fatto in casa per condire la pasta, si sente male e finisce all’ospedale di Termoli in gravissime condizioni per una intossicazione da botulino. Protagonista della vicenda, una donna di 48 anni di origine albanese, residente ad Ururi (Campobasso), trasferita in Rianimazione. La donna si è sentita male ieri e si è recata in ospedale dove è stata ricoverata nella divisione di Medicina; oggi è stata trasferita in Rianimazione.

I medici hanno effettuato una serie di esami diagnostici e documentali rilevando l’intossicazione da botulino. I campioni di siero sono stati già inviati al ministero della sanità. La donna è sotto stretto controllo da parte dell’equipe della Rianimazione. Secondo testimonianze, il pesto sarebbe stato fatto in casa e la donna lo avrebbe consumato da sola martedì scorso.