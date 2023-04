L’inverno in primavera: torna la neve in Alto Adige, già caduti 20 cm

MeteoWeb

Colpo di coda dell’inverno in Alto Adige: secondo i dati rilevati dal meteorologo provinciale Dieter Peterlin, alle 07:30 erano già caduti 20 cm di neve in Val d’Ultimo, 15 cm a Ladurns, in Val di Fleres, e 10 cm a Obereggen. Sulle montagne la neve sarà protagonista per tutto il giorno: sulle Dolomiti è atteso anche mezzo metro. Segnalate anche piogge intense, in particolare tra la Bassa Atesina e la Valle Isarco.

Nevica sul tratto autostradale tra Vipiteno e il Brennero. Per il momento non si segnalano disagi. Passo Pennes è chiuso per motivi di sicurezza. Il limite delle nevicate è tra i 1000 e 1200 metri. La centrale viabilità della Provincia di Bolzano invita a prestare attenzione a corsie innevate e scivolose e di guidare solo con attrezzatura invernale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: