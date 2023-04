Specie marine costiere nel Great Pacific Garbage Patch

MeteoWeb

Secondo uno studio pubblicato su Nature Ecology & Evolution, gli invertebrati marini che di solito popolano solo le aree costiere dell’Oceano Pacifico occidentale hanno scoperto che vivono e si riproducono su detriti di plastica in alto mare, nella zona orientale del Pacifico settentrionale subtropicale, nota anche come Great Pacific Garbage Patch. È noto che le specie marine si disperdono nell’oceano aperto su detriti galleggianti, con oggetti di plastica che forniscono una superficie più persistente rispetto alle zattere naturali (che si degradano molto più rapidamente nel tempo). Tuttavia, il grado in cui le strutture di plastica, sempre più abbondanti, possono ora agire come case più permanenti nell’oceano aperto per diversi tipi di specie marine non è ben caratterizzato.

I ricercatori hanno raccolto 105 elementi di detriti plastici galleggianti, tra novembre 2018 e gennaio 2019, nella zona orientale del Pacifico settentrionale subtropicale e hanno trovato prove di specie costiere viventi sul 70,5% dei detriti analizzati. Hanno identificato 484 organismi invertebrati marini sui detriti, di cui l’80% erano specie che si trovano normalmente negli habitat costieri. Il numero di specie costiere, come artropodi e molluschi, identificate mentre si muovevano sulla plastica era più di tre volte superiore a quello delle specie pelagiche che normalmente vivono nell’oceano aperto.

Organismi e specie costiere

Secondo i ricercatori la diversità di tutti gli organismi era più elevata sulla corda e che le reti da pesca ospitavano la più alta diversità di specie costiere. Hanno inoltre individuato prove di riproduzione sessuale sia tra le specie costiere sia tra quelle dell’oceano aperto, compresi gli idroidi (parenti di meduse e coralli) e gli anfipodi e isopodi (entrambi tipi di crostacei).

Questa scoperta indica che le specie originarie della costa sono in grado di sopravvivere e riprodursi su detriti di plastica che possono aver viaggiato per migliaia di chilometri nel corso di diversi anni e possono rappresentare un nuovo tipo di comunità ecologica nell’oceano (che definiscono “comunità neopelagica”).

Sono necessarie ulteriori ricerche per capire come queste specie sopravvivano e le conseguenze ecologiche ed evolutive.

Springer Nature si impegna ad aumentare la visibilità degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e delle informazioni e prove pertinenti pubblicate nelle nostre riviste e nei nostri libri.