E’ italiana una nuova tecnologia dedicata all’idrogeno verde

MeteoWeb

Debutta in anteprima mondiale, alla Fiera della Tecnologia Industriale di Hannover (da oggi al 21 aprile), la nuova tecnologia Amse (Alkaline Membrane Solid Electrolyte) dedicata all’idrogeno verde appena brevettata che permette un risparmio di costi rispetto alle tecnologie tradizionali, non utilizza metalli preziosi ed è semplificata nell’uso e nella manutenzione per la produzione di idrogeno. Lo rende noto H2Energy, l’unica azienda italiana che ha già attivo un impianto per realizzare idrogeno verde, spiegando che questa nuova tecnologia è realizzata nei suoi laboratori di ricerca.

“Il primo stack in fase di realizzazione riesce a produrre fino a 200 Kw e rappresenta un’innovazione a livello mondiale per la tecnologia alcalina a membrana” spiega H2Energy annunciando l’arrivo sul mercato entro la fine dell’anno. I prossimi step di sviluppo prevedono la realizzazione di 20 impianti con elettrolizzatori da Mw e multi Mw e la produzione della nuova macchina con tecnologia innovativa Amse.

Obiettivo di H2Energy è trovare grandi player industriali italiani con cui fare squadra “per crescere insieme attorno ai temi della decarbonizzazione e dell’agenda 2030” per costruire “una filiera italiana dell’idrogeno che oltre alla produzione veicoli cultura e che possa davvero competere a livello mondiale”.