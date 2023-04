John Kerry sul G7: “Niente passi in dietro sulla transizione ecologica”

MeteoWeb

Dopo tutti gli investimenti nell’energia pulita che non si può fare marcia indietro nella missione di eliminare le emissioni di carbonio. Così ha parlato l’inviato degli Stati Uniti per il Clima, John Kerry, in un’intervista all’Associated Press. “Siamo in una posizione molto diversa rispetto a quella in cui eravamo un anno fa, per non parlare di due o tre anni fa”, ha dichiarato Kerry. Egli ha dichiarato che se i Paesi mantengono le promesse di eliminare progressivamente i combustibili fossili inquinanti, ila Terra potrà limitare il surriscaldamento globale medio a 1,5°C. “Ma non stiamo facendo tutto quello che abbiamo detto che avremmo fatto“, ha detto Kerry, dopo la riunione dei ministri dell’Energia e dell’ambiente del G7.

Molti Paesi devono fare un passo avanti, compreso il nostro, per ridurre le emissioni più velocemente e per utilizzare le energie rinnovabili più velocemente“. Kerry ha detto inoltre che i colloqui del G7 a Sapporo, nel nord-est del Giappone, sono stati “davvero costruttivi” nel creare un confronto utile in vista della graduale eliminazione dell’uso di combustibili fossili che emettono gas serra.

La transizione ecologica in corso

La riunione del Major Economies Forum che avverrà giovedì prossimo conterà sulla presenza dei leader di 20 nazioni che rappresentano più di tre quarti delle emissioni globali di carbonio, e sarà un’altra opportunità per impegnare le risorse nell’obiettivo di raggiungere le emissioni zero entro il 2050, come ha detto ha detto Kerry che ha aggiunto: “Gli Stati Uniti e tutto il mondo sviluppato hanno la responsabilità di aiutare i Paesi in via di sviluppo a superare questa crisi, quei Paesi determineranno davvero ciò che accadrà. Se ridurranno le loro emissioni, se prenderanno l’iniziativa, se inizieranno a impiegare le nuove tecnologie, se smetteranno di utilizzare i combustibili fossili senza sosta, aumenteremo le possibilità di vincere questa battaglia“.

Kerry ha dichiarato di sperare molto sulla cooperazione con la Cina nell’ambito dell’intento della mitigazione del clima nonostante gli attriti su Taiwan, sui diritti umani, sulla tecnologia e su altre questioni, affermando di aver avuto una “conversazione molto buona” con il suo omologo cinese, Xie Zhenhua, pochi giorni fa.

L’importanza di passi avanti in ambito climatico

“Abbiamo concordato che dobbiamo cercare di vederci e di capire su cosa possiamo lavorare insieme per accelerare il processo. È fattibile? Lo spero“, ha detto Kerry. L’amministrazione Biden sta cercando di stimolare le aziende a investire in modo costruttivo sui veicoli elettrici e altre tecnologie energetiche più pulite.

Nonostante gli Stati Uniti risultino allo stato attuale delle cose in ritardo rispetto ad altri Paesi nell’utilizzo dei veicoli elettrici, il mercato sta dimostrando un cambio di rotta. Infatti esiste senza dubbio un’evoluzione delle preferenze dei consumatori e agli investimenti miliardari dei produttori. “Nessuno può fare marcia indietro su ciò che sta accadendo in ambito climatico“, ha detto Kerry, “perché le aziende private hanno fatto grandi scommesse sul futuro e non hanno intenzione di annullarle“.

Lo stato dei finanziamenti per il clima

Un’area in cui è necessario fare molto di più è quella dei finanziamenti per il clima, come ha dichiarato Kerry, anche se i Paesi sviluppati sono vicini all’obiettivo di 100 miliardi di dollari di sostegno annuale per i Paesi in via di sviluppo.

Nel 2020 sono stati impiegati ben 83 miliardi di dollari. I meeting che si tengono ogni anno della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale tenutesi la scorsa settimana a Washington sono state un inizio in questo senso, ma “ma non sono sufficienti. A nostro avviso, non hanno prodotto un cambiamento sufficiente a scatenare il tipo di sostegno finanziario necessario. La nostra speranza è che nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi vengano messe sul tavolo altre proposte, che vengano concordate e che ci si possa muovere più rapidamente“, ha aggiunto Kerry.

Le tecnologie pulite

Kerry ha sostenuto che la vera speranza è quella di riformare la struttura dei finanziamenti per far sì che le banche multilaterali di sviluppo concedano più prestiti e a tassi migliori. “Chiunque guarderà con occhio critico a ciò che accadrà con il proprio denaro“, ha detto Kerry, sottolineando che “c’è molto denaro che sta cercando questo tipo di opportunità in questo momento“.

L’Inflation Reduction Act è un passo importante per incentivare gli investimenti a favore del clima, “inviando un segnale al mercato che c’è da guadagnare con la transizione e il passaggio alle tecnologie energetiche pulite“, ha affermato Kerry.

“Il carbone pulito non esiste”

Negli Stati Uniti, intanto, non si investirà in nuove centrali elettriche a carbone, perché “il carbone pulito non esiste“, ha detto Kerry. Difatti, “il mercato non lo sostiene. Gli investitori non lo sostengono”. Alcuni Paesi, tra cui il Giappone, si sono opposti alla definizione di un calendario preciso per la graduale eliminazione delle centrali a carbone, adducendo motivi di sicurezza energetica. Per alcuni Paesi si tratta di una preoccupazione valida“, ha detto Kerry, anche se ha aggiunto: “Credo che in alcuni casi la sicurezza energetica sia esagerata“