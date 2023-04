Tutto pronto per JUICE, come vedere il lancio della missione ESA verso Giove

MeteoWeb

L’Europa effettuerà presto la sua prima missione in assoluto verso il sistema di Giove. Se tutto andrà bene, una sonda raggiungerà il gigante gassoso nel 2031. Il lancio di Jupiter Icy Moons Explorer, o JUICE, è previsto per giovedì 13 aprile dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Il decollo è programmato dal pad ELA-3 alle 14:15 ora italiana, meteo permettendo. La navicella è al momento all’interno della carenatura del razzo Ariane 5.

L’Agenzia Spaziale Europea, che guida la missione, trasmetterà le immagini in diretta a partire dalle 13:45.

La finestra di lancio di JUICE

JUICE avrà un programma di lancio più serrato rispetto alla maggior parte degli altri veicoli spaziali, poiché avrà solo un secondo per decollare ogni giorno. Eseguirà flyby su Venere, Terra e Luna per aumentare la sua velocità e regolare la sua traiettoria. Per farlo, quei corpi celesti devono essere allineati correttamente, cosa che accade solo due volte l’anno, ad aprile ed alla fine dell’estate. Quindi, in quella finestra di un secondo, gli scienziati devono inserire il veicolo spaziale in un punto nello Spazio tale da posizionarlo sulla traiettoria esatta per eseguire i suoi sorvoli.

L’incognita meteo

Le previsioni meteo per il lancio del 13 aprile delineano cielo coperto con temporali. È prevista una probabilità del 76% di pioggia. Il team JUICE ha reso noto che continuerà a monitorare le previsioni, soprattutto nei giorni precedenti il ​​lancio.

Cosa succederà in caso di rinvio

Se la missione verrà rinviata per motivi meteorologici o tecnici, il team potrà riprovare a lanciare JUICE una volta al giorno per il resto del mese. Sebbene l’ESA non abbia ancora annunciato orari specifici, le finestre di lancio sono in orari diversi ogni giorno. Se il veicolo spaziale non riuscisse a partire ad aprile, il prossimo slot disponibile si aprirebbe ad agosto 2023.

Il 13 aprile, un giorno prima del lancio pianificato, il team JUICE inizierà a prepararsi per il decollo a mezzanotte ora italiana, seguendo le procedure per identificare e risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere.

Cosa accadrà dopo il decollo di JUICE

Il webcast dell’ESA durerà 3 ore e 20 minuti: il feed live inizierà alle 13:45 ora italiana del 13 aprile e si concluderà alle 16:05. L’ESA dovrebbe anche trasmettere una conferenza stampa di 45 minuti dopo il lancio. Il briefing dovrebbe iniziare alle 16:30.

Subito dopo il lancio, il team JUICE sarà impegnato ad assicurarsi che tutto si svolga secondo i piani. Secondo l’attuale programma di lancio, sono diverse le pietre miliari chiave da aspettarsi dopo il decollo.

14:42, separazione dal lanciatore Ariane 5 – Meno di mezz’ora dopo il decollo, JUICE dovrebbe separarsi dal razzo Ariane 5. Il veicolo spaziale si separerà dallo stadio superiore del razzo.

14:42, separazione dal lanciatore Ariane 5 – Meno di mezz'ora dopo il decollo, JUICE dovrebbe separarsi dal razzo Ariane 5. Il veicolo spaziale si separerà dallo stadio superiore del razzo.

14:51, il primo segnale – Circa nove minuti dopo la separazione del veicolo spaziale, JUICE dovrebbe "telefonare a casa" per la prima volta.

15:55, JUICE termina il dispiegamento dei pannelli solari – Le ali solari di JUICE sono costituite da 10 pannelli solari, essenziali per far funzionare il veicolo spaziale a energia solare in un ambiente ostile lontano dal Sole. Ci sono 5 pannelli su ciascun lato della navicella, ripiegati all'interno di Ariane 5 durante il lancio. Una volta nello Spazio, si apriranno a ventaglio come una croce. Due telecamere dovrebbero scattare alcune immagini dei pannelli.

Nei successivi 17 giorni, JUICE dispiegherà i suoi strumenti, come l’antenna a forma di piatto e il magnetometro che raccoglierà dati sul campo magnetico di Giove e le tre lune galileiane che JUICE studierà in profondità, cioè Callisto, Europa e Ganimede.

Per i successivi 2 mesi, gli scienziati controlleranno se JUICE e i suoi 10 strumenti funzionano correttamente. Dopo un viaggio di 7 anni e mezzo, il veicolo spaziale dovrebbe raggiungere il gigante gassoso nel dicembre 2031.

I flyby

JUICE eseguirà un totale di 4 flyby per adattare il suo percorso e aumentare la sua velocità senza utilizzare gran parte delle 4 tonnellate di propellente a bordo.

Agosto 2024 – JUICE eseguirà quello che viene chiamato sorvolo Luna-Terra, in cui la navicella spaziale passerà prima dalla Luna e poi dalla Terra 1,5 giorni dopo.

Agosto 2024 – JUICE eseguirà quello che viene chiamato sorvolo Luna-Terra, in cui la navicella spaziale passerà prima dalla Luna e poi dalla Terra 1,5 giorni dopo.

Agosto 2025 – JUICE sorpasserà Venere, segnando il suo 2° flyby.

Settembre 2026 – JUICE supererà la Terra nel suo 3° flyby.

Gennaio 2026 – JUICE sorvolerà la Terra per la 2ª e ultima volta.