Oggi il lancio di JUICE, la missione dell’ESA diretta verso le lune di Giove

Riparte il conto alla rovescia per il lancio dell’esploratore europeo di Giove. Ieri la missione ESA JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) è stata inviata ad oggi a causa del maltempo allo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Arianespace tenterà un nuovo liftoff alle 14:14 ora italiana.

Arianespace ha interrotto la sequenza pre-lancio circa 10 minuti prima del decollo, previsto alle 14:15, a causa del rischio di fulmini nel sito di lancio. La società ha aggiunto che sia il razzo che il suo passeggero si trovano in “condizioni sicure e stabili“. “Fa parte della nostra attività, e ciò che è importante è che per il decollo bisogna assicurarsi che tutti i parametri siano rispettati,” ha dichiarato il CEO di Arianespace Stéphane Israël. “Il lanciatore era a posto, JUICE era a posto, ma i controlli finali sul meteo non andavano bene. Ci sono due motivi legati al meteo per non decollare: i venti di alta quota e il rischio di fulmini. I venti di alta quota andavano bene, ma c’era il rischio di fulmini“.

JUICE, una finestra di lancio di 1 secondo

Il lancio di JUICE è alquanto particolare in quanto il veicolo spaziale necessita che il razzo lo inserisca in un’orbita molto precisa attorno al Sole che lo riporterà verso la Terra per una straordinaria manovra di assistenza gravitazionale il prossimo anno. Questo assist, per la prima volta nella storia del volo spaziale, sfrutterà la gravità della Terra e della Luna allo stesso tempo, per spingere JUICE su un percorso verso Giove. Per questo motivo, la missione ha una finestra di lancio di solo un secondo per decollare. Oggi ne è prevista una, così come ogni giorno fino alla fine del mese.

Il lungo viaggio verso Giove

JUICE è la prima missione europea nel sistema di Giove, che mira a esplorare le 3 lune principali del gigante gassoso: Ganimede, Callisto ed Europa. Il veicolo spaziale impiegherà 8 anni per raggiungere la sua destinazione, effettuando ulteriori flyby su Venere e sulla Terra per poi lanciarsi verso il Sistema Solare esterno dove risiede Giove.

Il principale obiettivo scientifico di JUICE è la più grande luna di Giove, Ganimede, la più grande luna del Sistema Solare, e se tutto andrà bene, la sonda entrerà in orbita direttamente attorno a Ganimede 3 anni dopo il suo arrivo su Giove. In tal modo, JUICE diventerà il primo veicolo spaziale della storia a orbitare attorno a una luna diversa da quella terrestre.

JUICE decollerà in cima al razzo europeo Ariane 5, che nel dicembre 2021 ha lanciato il telescopio spaziale James Webb. Questo liftoff sarà il penultimo per il lanciatore, che andrà in pensione entro la fine dell’anno dopo 30 anni di onorato servizio, per essere sostituito dal nuovo booster europeo Ariane 6.

JUICE orbiterà attorno a Giove contemporaneamente alla missione Europa Clipper della NASA. Insieme, i veicoli spaziali cercheranno di scoprire se le condizioni per la vita potrebbero esistere sulle lune ricoperte di ghiaccio, che si ritiene ospitino vasti oceani sotterranei di acqua liquida.