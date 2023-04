La Regione Lombardia ha destinato 12 milioni per l’agricoltura “sostenibile”

MeteoWeb

La Regione Lombardia ha destinato 12,1 milioni di euro per l’agricoltura, per finanziare un piano di intervento per il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale e modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse. I fondi stanziati sono parte del complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della Pac 2023-2027 della Regione Lombardia.

“Con il bando aperto oggi – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Beduschi – puntiamo a incentivare una gestione ambientalmente sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario“.

Un piano di intervento per l’agricoltura “sostenibile”

Nello stesso piano, verrà gestita anche la conservazione di razze animali a rischio di estinzione o erosione genetica. Una misura che nel complesso è “perfettamente in linea con la volontà regionale di fare dell’innovazione e della sostenibilità i pilastri della nostra agricoltura – aggiunge Beduschi – tanto che il 35% degli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale fino al 2027 saranno destinati a questo“.

Il bando 2023, per il quale le domande potranno essere presentate entro il 15 maggio, prevede l’attivazione di diverse linee di intervento e “la dotazione complessiva per il quinquennio – conclude l’assessore – sarà di 60,5 milioni di euro e, pertanto, le aziende finanziate saranno chiamate ogni anno a confermare il loro impegno“