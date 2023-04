La perdita sottostimata della massa dei ghiacciai nell’Himalaya centrale

MeteoWeb

Osservazioni satellitari a lungo termine hanno aiutato a quantificare il cambiamento della massa dei ghiacciai e la risposta dell’idrosfera ai cambiamenti del ghiacciaio. Tuttavia, perdita di massa subaquea associata ai ghiacciai lacustri non è contabilizzata nei metodi geodetici, il che comporta una sottovalutazione della perdita di massa del ghiacciaio.

I dati satellitari multi-temporali sono utilizzati per stimare la variazione di volume dei laghi glaciali nell’ Himalaya e quantificare la perdita della massa subacquea dovuta alla sostituzione del ghiaccio con l’acqua del lago. I laghi proglaciale sono aumentati del 47%, del 33,2% in superficie e del 42% del volume dal 2000 al 2020.

I cambiamenti della massa subacquea dei ghiacciai

L’espansione dei laghi glaciali ha portato a una perdita di massa subaquea dei ghiacciai di circa 12 Gt tra il 2000 e il 2020, tale che la precedente stima della perdita di massa totale dei ghiacciai lacustri dell’Himalaya è sottovalutato del 6.5%. Regionalmente, la più grande

sottostima (10,4%) si è verificata nell’Himalaya centrale, dove la crescita del lago glaciale è stata la più rapida. Le nostre stime riducono le incertezze nella perdita di massa totale del ghiacciaio, e forniscono dati importanti per il modelli glaceo-geologici. Questi dati riguardano anche la gestione delle risorse idriche in questa regione montana sensibile.

L’Himalaya ospita più di 5.000 laghi glaciali, molti dei quali sono

proglaciali e in rapida espansione. I ghiacciai lacustri si stanno ritirando e si stanno diradando sempre più veloce, con una conseguente perdita di massa del ghiacciaio. Nonostante rappresenti solo il 10-15% dei ghiacciai, i ghiacciai lacustri hanno rappresentato fino a 32% della perdita di massa del ghiacciaio tra il 2000 e il 2015.

I laghi proglaciali

Tuttavia, il contributo di perdita di massa subaquea dalla crescita di laghi proglaciali per la complessiva perdita di massa del ghiacciaio che è stata in gran parte trascurata. I modelli di elevazione digitale multi-temporale (Dems) nel 2000-2019 e nell’altimetria da laser nel 2003-2009 porterebbe a una stima della perdita di massa del ghiacciaio nell’Himalaya intorno a ~ 12 Gt. Tuttavia, questi studi hanno misurato solo cambiamenti della superficie del ghiacciaio e quindi non ha tenuto conto della perdita di massa subaquea che si verifica sotto la superficie del lago quando il ghiaccio è sostituito da acqua mentre i laghi glaciali si espandono.

L’inclusione della perdita di massa subaquea è stata considerata solo nel bilancio di massa del Ghiacciaio Lhotse Shar nell’Himalaya in Nepal e per i laghi glaciali nel sud Georgia, Alaska e Patagonia, che si è concentrata sulla dinamica. Tutti i cambiamenti di massa geodetici su larga scala esistenti in queste aree sono sottostimate così come la perdita di massa totale del ghiacciaio dei ghiacciai lacustri.