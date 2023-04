L’allerta siccità in Mississippi provoca un alto tasso di assenteismo scolastico

MeteoWeb

La crisi idrica a Jackson, Mississippi, ha recentemente reso noto a livello internazionale come la grave catastrofe ambientale abbia un impatto notevole sulla salute pubblica e il benessere dei residenti. In questo studio pubblicato di recente su Nature water gli studiosi si sono concentrati su una tematica poco nota. La popolazione di Jackson è condizionata dal fatto che gli avvisi riguardo la secca del fiume provochino un alto tasso di assenteismo.

Difatti, ogni volta che l’allerta siccità viene diffuso, si registrano tassi di assenza statisticamente significativi e un aumento dell’assenteismo dell’1-10%. In una città che rilascia centinaia di avvisi simili ogni anno, lo stesso studio evidenzia l’urgenza di affrontare le cause alla radice della scarsità di acqua potabile a Jackson.

Le conseguenza dell’allerta siccità

Le cause dell’assenteismo sono multidimensionali ed esistono all’interno dei domini individuali, familiari e scolastici. Lo studio si concentra su fattori ambientali come quelli localizzati in tutta la città.

Utilizzando i dati disponibili al pubblico, lo studio ha l’obiettivo di valutare una serie di fattori che potrebbero confondere sulla reale relazione tra gli avvisi di allerta e i tassi di assenteismo.

Questi includono persone che vivono in povertà, in isolamento sociale, con un genitore unico o con famiglie che hanno un accesso limitato al computer, o che parlano inglese meno bene, i disabili e gli anziani (in quanto hanno maggiore probabilità di essere capi di famiglie in Mississippi).

Un tasso di assenteismo non eccezionale

I risultati dello studio mostrano che, dopo aver escluso questi fattori di confusione e l’impatto della pandemia COVID-19 sulla frequenza didattica, vi sono stati aumenti statisticamente significativi dei tassi di assenteismo anche se non eccezionali in Jackson durante un avviso di allerta. Gli studiosi hanno scoperto appunto che un avviso di allerta contribuisce a un aumento di circa 1-10% nei tassi di assenza non eccezionale in Jackson, con un impatto tra 210 e 2.100 studenti che mancano a scuola.

I dati dello studio

Durante 454 avvisi emessi nel 2020, ci sono stati tra 95.000 e 9,5 milioni singoli giorni di scuola persi dagli studenti in Jackson. Questo impatto è stato più diffuso nelle scuole elementari e superiori e questi studenti provenivano da comunità in cui vi è un’elevata prevalenza di famiglie singole, individui che si identificano come neri, asiatici, nativi americani, ispanici, o 2 o più razze e famiglie che vivono in povertà.

Questi effetti si sono registrati per un massimo di due giorni dopo che l’allarme veniva dati in città. In tutte le scuole che hanno sperimentato un aumento statisticamente significativo delle assenze durante le allerte, il loro corpo studentesco era per il 96-99.5% non bianco. In contrasto, un paio di scuole hanno sperimentato un aumento alla frequenza degli studenti durante gli avvisi di allerta.

Un caso

Per esempio, una scuola dove questa tendenza è la Scuola elementare Clausell, situata a South Jackson, dove l’intero corpo docente fa un servizio gratuito, ma ha ridotto l’assistenza. I risultati di questa ricerca sono coerenti con studi precedenti che esaminano come fattori ambientali come la temperatura e l’inquinamento atmosferico può avere un impatto sull’assenteismo.

A Jakson dove quasi un quarto della sua popolazione attuale sono giovani in età scolare l’attuale abbandono e i tassi di assenteismo sono superiori agli obiettivi statali, e i tassi di laurea sono ben al di sotto degli

obiettivi statali.,