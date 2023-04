Lampi radio veloci dallo Spazio: una curiosa coincidenza cosmica potrebbe svelare il mistero

MeteoWeb

Gli astronomi hanno voluto indagare più a fondo sull’origine dei lampi radio veloci (Fast Radio Bursts, FRB): si tratta di misteriosi impulsi di onde radio provenienti dallo Spazio e ciò che li causa esattamente non è ancora certo. Nuove osservazioni suggeriscono che i lampi radio veloci potrebbero effettivamente essere collegati a un altro tema scottante in astronomia: le fusioni di stelle di neutroni, la collisione dei nuclei rimanenti di due stelle massicce che producono increspature nello spazio-tempo note come onde gravitazionali.

Una curiosa coincidenza

La prova di questa connessione arriva da una curiosa coincidenza. Un evento di onde gravitazionali noto come GW190425 è stato rilevato dal famoso Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) nell’aprile 2019 solo 2 ore e mezza prima che un radiotelescopio canadese individuasse un potente FRB nella stessa porzione di cielo. Secondo i ricercatori, vi è una probabilità inferiore all’1% che si tratti davvero di una coincidenza, in cui gli eventi non erano realmente correlati tra loro.

“E’ estremamente emozionante e aiuterebbe sicuramente a svelare parte del mistero che circonda queste esplosioni radio veloci,” ha dichiarato Alexandra Moroianu, astrofisico dell’Università dell’Australia occidentale e autrore principale dello studio.

Fast Radio Bursts ripetuti e una tantum

Gli FRB sono impulsi molto brevi di onde radio, osservati con radiotelescopi. Alcuni si verificano più volte, e alcuni solo una volta. Si pensa che gli FRB ripetuti (quelli i cui segnali si ripetono) provengano da magnetar, stelle di neutroni con campi magnetici estremi, ma gli eventi una tantum rimangono un mistero.

Gli scienziati non sanno cosa abbiano in comune le fusioni di stelle di neutroni e i lampi radio veloci non ripetuti. Gli autori del nuovo studio propongono che questi due fenomeni possano essere due fasi dello stesso processo.

L’associazione tra stelle di neutroni e lampi radio veloci

Quando due stelle di neutroni si scontrano, possono formare una stella di neutroni in rapida rotazione, ancora più grande, che dura solo per un breve periodo, secondo i ricercatori. Tale stella di neutroni è instabile e presto collassa in un buco nero, e a questo punto potrebbe creare l’FRB. L’osservazione delle onde gravitazionali, un chiaro segno di una fusione di stelle di neutroni, in coincidenza con un FRB, non è una prova definitiva che questo sia ciò che sta accadendo, ma suggerisce questa connessione.

“Un’associazione come questa non è del tutto inaspettata,” ha sottolineato Bing Zhang, coautore dello studio e astrofisico presso l’Università del Nevada di Las Vegas. “Date le statistiche sulla probabilità, non confermerei ancora definitivamente l’associazione,” ha detto Zhang. “Allo stesso tempo, tuttavia, la potenziale associazione presentata in questo studio richiede sicuramente un esame più attento delle future associazioni GW-FRB“.

La ricerca sui lampi radio veloci è stata pubblicata su Nature Astronomy.