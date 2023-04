Lo storico lancio di Starship potrebbe avvenire prima del previsto

MeteoWeb

Il primo volo orbitale in assoluto del gigantesco veicolo Starship di SpaceX potrebbe avvenire tra pochi giorni, prima del previsto. L’azienda aerospaziale ha identificato il 17 aprile come data prevista per il debutto (in precedenza si era ipotizzato il 20 aprile), con decollo dal sito Starbase della compagnia, nel Sud del Texas. Tuttavia, nulla è ancora certo: SpaceX deve ancora ottenere una licenza di lancio dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti. In effetti, SpaceX ha anche sottolineato che la data del volo “tende verso la terza settimana di aprile“, in attesa della suddetta autorizzazione.

Gli ostacoli normativi sembrano essere gli unici a bloccare il tanto atteso lancio. SpaceX ha preparato lo stack di Starship per il volo la scorsa settimana, posizionando il prototipo Ship 24 in cima al primo stadio Booster 7 sul supporto di lancio orbitale di Starbase. “Starship è pronto per il lancio. In attesa dell’approvazione regolamentare,” ha dichiarato il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk.

Starship, un lancio storico

Starship è composto da un enorme booster primo stadio chiamato Super Heavy e da un veicolo stadio superiore alto 50 metri chiamato, anche questo, Starship. Entrambi i veicoli sono realizzati in acciaio inossidabile, alimentati dal nuovo motore Raptor e progettati per essere completamente e rapidamente riutilizzabili.

Starship sarà il razzo più potente ad avere mai preso il volo e la sua riutilizzabilità consentirà a SpaceX di lanciare enormi payload nell’orbita terrestre e oltre, a prezzi molto bassi, ha affermato la società. Musk pensa che il veicolo rivoluzionerà il volo spaziale, contribuendo a rendere economicamente fattibili imprese ambiziose come la colonizzazione di Marte.

Infatti, lunedì 10 aprile, SpaceX ha pubblicato un’animazione di 5 minuti che mostra un volo di Starship verso il Pianeta Rosso, che si conclude con i passeggeri che si affacciano su un paesaggio già scolpito dall’umanità.

Starship in volo verso il Pianeta Rosso