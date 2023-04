Countdown per lo storico lancio di Starship, una rivoluzione del volo spaziale

MeteoWeb

L’enorme veicolo Starship di SpaceX potrebbe essere lanciato, per il suo primo volo di prova orbitale, entro la fine della prossima settimana, se tutto andrà secondo i piani. SpaceX si sta preparando da mesi per lo storico volo e il lavoro di preparazione recentemente si è intensificato. La scorsa settimana, ad esempio, i tecnici hanno impilato Starship, posizionando il prototipo dello stadio superiore Ship 24 in cima al primo stadio Booster 7 sul supporto di lancio orbitale presso Starbase, la struttura di SpaceX nel Sud del Texas.

Le ultime attività implicano che Starship è in dirittura d’arrivo e il fondatore e CEO di SpaceX Elon Musk ha ripetutamente rafforzato questa ipotesi tramite Twitter: lo ha fatto di nuovo ieri, sottolineando che il lancio potrebbe avvenire tra meno di 2 settimane. “Il lancio di Starship tende verso la fine della terza settimana di aprile“, ha twittato Musk.

La possibile data di lancio

Musk non ha fornito un intervallo di date più specifico, ma il lancio potrebbe avvenire il 20 aprile, il “weed day”, la giornata della marijuana. L’imprenditore miliardario ha spesso fatto riferimenti e battute sul tema, e il mese scorso ha fatto un cenno alla possibilità di lancio per tale data.

Tuttavia, SpaceX non ha il pieno controllo del programma: la società sta ancora aspettando un’autorizzazione di lancio orbitale dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti.

Starship verso la Luna, Marte e oltre

SpaceX sta sviluppando Starship per portare persone e payload sulla Luna, su Marte e oltre. L’enorme veicolo è progettato per essere completamente riutilizzabile, una svolta che secondo Musk determinerà una rivoluzione del volo spaziale.

Il primo stadio Super Heavy di Starship è alimentato da 33 nuovi motori Raptor di SpaceX, mentre il veicolo spaziale superiore, noto come Starship, sfoggia 6 Raptor. I 33 motori del primo stadio genereranno circa 16,5 milioni di libbre di spinta al decollo, il che significa che Starship diventerà il razzo più potente della storia quando volerà con successo per la prima volta.

Il record attuale è detenuto dal megarazzo Space Launch System (SLS) della NASA, che produce circa 8,8 milioni di libbre di spinta al decollo. SLS ha debuttato nel novembre 2022, dando il via alla missione Artemis I.

Starship è anche il più grande razzo mai costruito, alto 120 metri quando è completamente impilato. Diventerà ancora più grande però, ha rivelato di recente Musk. “Probabilmente si allungherà di altri 10 metri circa“, ha twittato sabato scorso.