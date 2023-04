Tutto pronto per il lancio di TEMPO, monitorerà l’inquinamento atmosferico

MeteoWeb

Il 7 aprile la NASA lancerà TEMPO (Tropospheric Emissions Monitoring of Pollution), un sensore che monitorerà ogni ora l’inquinamento atmosferico, montato su un satellite per comunicazioni commerciali. In rotazione sincrona, sorvolerà il Nord America a 36mila km d’altezza. TEMPO sarà uno di 3 strumenti geostazionari che insieme creeranno la prima rete dedicata al monitoraggio dell’inquinamento atmosferico dell’emisfero settentrionale. Finora gli studiosi hanno fatto affidamento solo su istantanee dell’inquinamento ricavate una volta al giorno, ma presto disporranno di immagini orarie per quel che riguarda gran parte del Nord America, da Città del Messico al Canada settentrionale.

TEMPO può monitorare ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, bromo e molecole organiche come la formaldeide, così come l’aerosol. Misurerà gli inquinanti su una griglia di 2,1 per 4,5 km, aiutando gli scienziati a individuare l’origine.

TEMPO si unirà al Geostationary Environmental Monitoring Spectrometer (GEMS) della Corea del Sud, lanciato nel 2020, i cui “occhi” sono puntati su gran parte dell’Asia. Inoltre, il prossimo anno l’Agenzia Spaziale Europea dovrebbe lanciare Sentinel-4, che si concentrerà sull’Europa.