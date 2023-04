Le emissioni di CO2 continuano ad aumentare a un ritmo allarmante

MeteoWeb

I livelli di anidride carbonica, metano e protossido di azoto, i tre gas serra emessi dall’attività umana sono i fattori che contribuiscono al cambiamento climatico, hanno continuato i loro tassi di crescita storicamente elevati nell’atmosfera durante il 2022, secondo gli scienziati dell’americana Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration).

La superficie media globale per la CO 2 è aumentata di 2,13 parti per milione (ppm) a 417,06 ppm, più o meno lo stesso tasso osservato nell’ultimo decennio. La CO 2 atmosferica è ora superiore del 50% rispetto ai livelli preindustriali. Il 2022 è stato l’undicesimo anno consecutivo in cui la CO 2 è aumentata di oltre 2 ppm, il più alto tasso sostenuto di aumenti di CO 2 nei 65 anni dall’inizio del monitoraggio.

I livelli di emissioni attuali CO 2

Prima del 2013, non erano mai stati registrati tre anni consecutivi di crescita di CO 2 pari o superiore a 2 ppm. – Il metano atmosferico, molto meno abbondante ma molto più potente della CO 2 nell’intrappolare il calore nell’atmosfera, è aumentato a una media di 1.911,9 parti per miliardo (ppb). L’aumento del metano nel 2022 è stato di 14 ppb, il quarto più grande aumento annuale registrato dall’inizio delle misurazioni sistematiche della Noaa nel 1983, e segue la crescita record nel 2020 e nel 2021.

I livelli di metano nell’atmosfera sono ora più di due volte e mezzo rispetto ai livelli preindustriali. Nel 2022, i livelli del terzo più significativo gas serra antropogenico, il protossido di azoto, sono aumentati di 1,24 ppb a 335,7 ppb, che è legato al 2014 come il terzo salto più grande dal 2000 e un aumento del 24% rispetto al livello preindustriale di 270 ppb.

I dati raccolti da Noaa

I due anni di crescita più elevata si sono verificati nel 2020 e nel 2021. Gli aumenti del protossido di azoto atmosferico negli ultimi decenni sono dovuti principalmente all’uso di fertilizzanti azotati e letame dall’espansione e dall’intensificazione dell’agricoltura.

“Le osservazioni raccolte dagli scienziati della Noaa nel 2022 mostrano che le emissioni di gas serra continuano ad aumentare a un ritmo allarmante e persisteranno nell’atmosfera per migliaia di anni“, ha affermato Rick Spinrad, Ph.D., amministratore della Noaa. “Ora è il momento di affrontare l’inquinamento da gas serra e di ridurre le emissioni causate dall’uomo mentre continuiamo a costruire verso una nazione pronta per il clima“.

L’aumento dei gas serra

Il Global Monitoring Laboratory del Noaa ha raccolto più di 14.000 campioni d’aria dalle stazioni di monitoraggio di tutto il mondo nel 2022 e li ha analizzati nel suo laboratorio a Boulder, in Colorado. Ogni primavera, il Noaa calcola e pubblica i livelli medi globali preliminari dei tre principali gas serra a lunga vita — CO 2 , metano e protossido di azoto — osservati durante l’anno precedente.

“Le nostre ultime misurazioni confermano che i gas serra più importanti continuano ad aumentare rapidamente nell’atmosfera“, ha affermato Stephen Montzka, scienziato senior del Global Monitoring Laboratory del Noaa. “È un chiaro segno che saranno necessari molti più sforzi se speriamo di stabilizzare i livelli di questi gas nei prossimi decenni”.

Emissioni di CO 2 come 4,3 milioni di anni fa

La CO 2 è di gran lunga il contributo più importante al cambiamento climatico. Il principale motore dell’aumento della CO 2 atmosferica è la combustione di combustibili fossili, con emissioni che sono aumentate da 10,9 miliardi di tonnellate all’anno negli anni ’60 – quando sono iniziate le misurazioni all’Osservatorio di Mauna Loa alle Hawaii – a circa 36,6 miliardi di tonnellate all’anno in 2022, secondo il Global Carbon Project, collegamento fuori sede, che utilizza le misurazioni dei gas serra del Noaa nelle sue stime.

La quantità di CO 2 nell’atmosfera oggi è paragonabile a quella di circa 4,3 milioni di anni fa durante il Pliocene medio, quando il livello del mare era di circa 75 piedi più alto di oggi, la temperatura media era di 7 gradi Fahrenheit più alta rispetto a prima dell’era industriale e gli studi indicano che grandi foreste occupavano aree dell’Artico, che ora sono la tundra.

La causa delle emissioni di CO 2

Circa un quarto delle emissioni di CO 2 prodotte finora dai combustibili fossili è stato assorbito dagli oceani mondiali, contribuendo all’acidificazione degli oceani, che potrebbe minacciare alcune attività di pesca e acquacoltura in tutto il mondo. Le misurazioni a lungo termine del Noaa mostrano che il metano atmosferico è aumentato rapidamente durante gli anni ’80, si è quasi stabilizzato a metà degli anni ’90 e all’inizio degli anni 2000, per poi riprendere un rapido aumento nel 2007.

Uno studio del 2022 condotto da scienziati Noaa e Nasa suggerisce che ben l’85% dell’aumento dal 2006 al 2016 è dovuto all’aumento delle emissioni microbiche generate dal bestiame, dall’agricoltura, dai rifiuti umani e agricoli, dalle zone umide e da altre fonti acquatiche. Il resto dell’aumento è stato attribuito all’aumento delle emissioni di combustibili fossili.

Gli effetti de La Niña

Le cause esatte del recente aumento del metano non sono ancora del tutto note, ha affermato la scienziata del ciclo del carbonio GML, Lindsay Lan. Una possibilità, ha detto, è l’influenza di tre anni de La Niña, che, in media, si traduce in un aumento delle precipitazioni sulle regioni delle zone umide tropicali, che potrebbe aumentare l’attività dei microbi che generano emissioni di metano di conseguenza. Gli scienziati del Noaa stanno studiando la possibilità che il cambiamento climatico stia causando l’emissione di crescenti emissioni di metano da parte delle zone umide in un ciclo di feedback