Le formiche pazze gialle sono un esempio genomico senza uguali

MeteoWeb

Le formiche pazze gialle prendono il loro nome dai movimenti ondulatori. Ma c’è un altro motivo per chiamare pazze queste formiche invasive: i maschi della specie sono una miscela di due lignaggi cellulari in guerra, i ricercatori riferiscono in uno studio pubblicato il 6 aprile sulla rivista Nature Science. Le formiche pazze gialle sono il primo animale conosciuto per il quale questa proprietà è un aspetto essenziale della vita. “È un pezzo di biologia che non ha eguali per quanto ne sappiamo“, dice Daniel Kronauer, un biologo della Rockefeller University di New York.

Le formiche gialle pazze (Anoplolepis gracilipes) sono una specie notoriamente invasiva distribuita principalmente nel sud-est asiatico e in Oceania, minacciando gli invertebrati e persino alcuni piccoli mammiferi. Sull’isola di Natale, un territorio australiano a sud di Giava, le formiche hanno decimato le popolazioni di granchi rossi, che sono endemici della regione.

I primi indizi della strana biologia di queste formiche sono venuti dagli studi sui marcatori genetici sparsi nei loro genomi. I maschi sembravano portare due versioni di molti marcatori genetici. Questa è sicuramente una caratteristica sconcertante, perché nella maggior parte delle specie delle formiche, i maschi si sviluppano da uova non fecondate e quindi hanno una sola copia del genoma.

Alcune specie di formiche hanno occasionalmente maschi diploidi con due copie del genoma, ma questi maschi sono solitamente sterili. “Era davvero strano che tutti i maschi di questa specie fossero diploidi“, dice Hugo Darras, biologo evoluzionista presso la Johannes Gutenberg University di Magonza in Germania. “Non aveva alcun senso.”



Per determinare cosa stia succedendo, Darras e i suoi colleghi hanno analizzato singole cellule di formiche pazze gialle raccolte in tutto il sud-est asiatico. Ciò ha mostrato che ogni cellula maschile conteneva solo una versione del genoma della formica. Ma questo genoma differiva tra le cellule. Alcuni ospitavano un lignaggio presente nelle regine e definito da un “cromosoma R“, mentre altre cellule trasportava una copia solitaria di un genoma diverso.