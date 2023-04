Le mascherine negli ospedali sono stati solo una perdita di tempo?

MeteoWeb

L’odiata politica delle mascherine non ha fatto “alcuna differenza” per i tassi di infezione da Covid-19, secondo uno studio recente pubblicato su MailOne. “Il nostro studio non ha trovato alcuna prova che l’uso obbligatorio delle mascherine del personale sanitario (e dei visitatori) abbia un impatto sul tasso di infezione da SARS-CoV-2 in ospedale con la variante Omicron…non ha fatto ‘nessuna differenza’ per i tassi di infezione da Covid“.

Le mascherine non hanno fatto “nessuna differenza distinguibile” ai tassi di trasmissione Covid negli ospedali, come nuove ricerche suggeriscono. I tassi di infezione non sono aumentati quando il decreto sulle mascherine è stato rimosso nelle strutture durante il bel mezzo di un aumento Omicron. Gli esperti di oggi hanno stabilito che forse è stato uno strumento inutile.

L’uso ospedaliero delle mascherine

Ma hanno chiesto politiche di mascheramento “razionali e proporzionate” negli ospedali durante le future esplosioni di Covid perché i benefici sono “al massimo, modesti“. I governi di tutto il mondo – incluso il Regno Unito – hanno reso obbligatorio indossare un rivestimento facciale negli spazi pubblici interni. Ciò era malgrado una scarsità di prove rigorose nella loro efficacia.

Alcuni ospedali ancora chiedono ai pazienti di coprirsi con la mascherina prima di entrare, anche se non è più legalmente richiesto. I ricercatori del St George’s Hospital nel sud-ovest di Londra hanno analizzato regolarmente i dati di controllo delle infezioni raccolti in un periodo di 40 settimane tra il 4 dicembre 2021 e il 10 settembre 2022.

Lo studio

Per saperne di più: ha messo fine al dibattito sull’use delle mascherine? L’analisi “Gold standard” di 78 studi su 1 milione di persone trova che le mascherine abbiano fatto “poca o nessuna differenza” per l’infezione Covid o sui tassi di mortalità. Tra la prima settimana Omicron divenne la variante dominante di Covid e i test di screening della PCR Covid furono scartati per i pazienti ricoverati.

Durante la prima fase dello studio – dal 4 dicembre 2021 al 1 giugno 2022 – tutto il personale e i visitatori sono stati obbligati a indossare maschere sia in aree cliniche che non cliniche. Con la seconda fase, il mandato è stato rimosso. Invece, le decisioni circa la politica della maschera sono state affidate ai diversi ospedali. I reparti ad alto rischio, compresi quelli che trattano pazienti oncologici e unità di terapia intensiva, hanno mantenuto l’obbligo della maschera.

Nessun cambiamento significativo

I ricercatori hanno trovato la decisione di togliere le mascherine nella fase due non ha prodotto uno “statisticamente significativo cambiamento” sul tasso di infezione Covid acquisita in ospedale. Allo stesso modo, non hanno osservato un effetto ritardato nel tasso di infezione Covid una volta che la politica è stata rimossa.

Questo nonostante la trasmissione del virus all’interno della comunità. Quelli in reparti ad alto rischio – il gruppo di controllo – che ha continuato a indossare maschere, anche “trovato alcun cambiamento immediato o ritardato nel tasso di infezione“, come ha stabilito lo studio.

I dati del Regno Unito

Sebbene inizialmente viste come una misura di prevenzione del virus, le maschere sono diventate un simbolo importante delle guerre della cultura Covid nel Regno Unito. I funzionari hanno diffuso messaggi contrastanti sulla loro efficacia all’inizio della pandemia. Gli studi non riuscirono a dimostrare definitivamente che le maschere impedivano Covid. Nel mese di febbraio, una delle più complete meta-analisi dei rivestimenti del viso fino ad oggi, da parte dell’Istituto Cochrane, ha rivelato maschere fatto “poca o nessuna differenza” per l’infezione Covid o tassi di morte.

Come con qualsiasi studio osservazionale, i ricercatori dietro il nuovo studio del Regno Unito hanno avvertito che c’erano potenziali limitazioni. Questi includevano il non essere in grado di determinare i tassi di infezione del personale e non valutare l’aderenza alla politica di indossare la mascherina.

Nessuna differenza nell’ambiente sanitario

L’autore principale, il dottor Ben Patterson, ha dichiarato: “Il nostro studio non ha trovato alcuna prova che l’uso obbligatorio delle mascherina del personale influisca sul tasso di infezione da SARS-CoV-2 dell’ospedale con la variante Omicron“. “Questo non significa che le maschere sono inutili contro Omicron, ma il loro beneficio reale in isolamento sembra essere, nel migliore dei casi, modesto in un ambiente sanitario.”

Il ricercatore Aodhan Breathnach ha aggiunto: “Molti ospedali hanno mantenuto il mascheramento a un costo finanziario e ambientale significativo e nonostante le notevoli barriere alla comunicazione“. “Speriamo che questa evidenza empirica può aiutare a informare una politica razionale e proporzionata maschera nei servizi sanitari.” La ricerca sarà presentata alla fine di questo mese al Congresso Europeo di Microbiologia Clinica e Malattie Infettive a Copenhagen, Danimarca.