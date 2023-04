Le società scientifiche rischiano la reputazione per l’emergenza climatica

MeteoWeb

Un articolo di approfondimento pubblicato di recente sulla CO 2 Coalition parla degli allarmismi sul cambiamento climatico in corso. Le dichiarazioni delle società scientifiche sono spesso utilizzate per giustificare misure estreme per affrontare una presunta emergenza climatica. “La comunità scientifica ci sta parlando in termini chiari“, ha iniziato una dichiarazione che affronta la questione del clima sul sito web della campagna 2020 del Senatore Bernie Sanders.

Queste affermazioni generano grandi tensioni e conferiscono agli scienziati un’autorità che non vogliamo. Per me, questo è semplicemente è simile a un’affermazione perentoria di un politico “Fai quello che ti dico!”

I dati sull’emergenza climatica

Questi proclami da parte delle società scientifiche sono quasi universalmente false e comportano danni reali. Per esempio, l’American Physical Society, o APS, afferma: “Molteplici linee di prova supportano la scoperta che i gas serra antropogenici sono diventati la causa dominante del riscaldamento climatico globale osservato a partire dalla metà del XX secolo.”

Un grafico della National Oceanic and Atmospheric Administration indica il cambiamento della temperatura mondiale dal 1880 al 2022. Questo grafico mostra che la temperatura è aumentata complessivamente di circa 0,6 °C in 30 anni dal 1910 al 1940 e circa 0,8 °C durante i 40 anni dal 1980 al 2020. In altre parole, si tratta di un lasso di tempo prima e dopo che l’anidride carbonica ha cominciato il suo aumento nell’atmosfera. L’affermazione dell’APS è indiscutibilmente falsa. Nel grafico risulta che il tasso di incremento della temperatura sono circa gli stessi, ma sicuramente il grafico NOAA mostra che la temperatura attuale è la più alta mai misurata. Questo è sbagliato.

I dati atmosferici nella storia

L’ossigeno si trova in due isotopi: il 99,9% è ossigeno con otto protoni e otto neutroni nel nucleo, e lo 0,1% è ossigeno con otto protoni e 10 neutroni. L’acqua contenente i due isotopi evapora a velocità leggermente diverse a seconda della temperatura. Queste informazioni sono state usate per calcolare un modo per determinare la temperatura in vari periodi storici dai rapporti isotopici a diversi livelli nelle carote di ghiaccio della Groenlandia.

Queste analisi hanno rivelato una varietà di periodi più caldi nel corso della civiltà umana, come riportato nel The Good Earth Energy Blog. Decifrare questo dai dati sarebbe un trionfo importante, principalmente fatto dai fisici. Invece di ignorare questa scoperta per ingraziarsi quello che l’autore danese Bjorn Lomborg ha definito il “complesso climatico industriale“, APS dovrebbe abbracciare con orgoglio questo notevole risultato. I dati scientifici non sono l’unica prova di questi periodi più caldi.

Il clima dall’Olocene in poi

Hubert H. Lamb, spesso chiamato il padre della scienza del clima, ha scritto il testo di base “Clima, Storia e il mondo moderno.” Le foreste boreali settentrionali del mondo durante l’optimum dell’Olocene 4000 anni fa si estendevano circa 200 miglia più a nord di quanto non facciano oggi. Ovviamente, il mondo era più caldo allora.

Ci sono anche ben note testimonianze archeologiche e storiche di un simile riscaldamento nell’optimum romano di 2000 anni fa e nell’optimum medievale di 1000 anni fa. In primo luogo, i Romani hanno esportato il vino in Inghilterra fino alla valle di Adriano. Dato che l’uva non era ancora stata coltivata nei mesi freddi, ciò significava che l’Inghilterra fosse molto più calda di oggi.

Il tasso di incremento dell’anidride carbonica

Nell’optimum medievale, i vichinghi coltivavano campi di orzo in Groenlandia, cosa che oggi non è possibile a causa del clima freddo di oggi. Mentre Lamb non ha ignorato il riscaldamento a base di CO 2 , non ne ha parlato fino alla pagina 330 del suo libro. Ha stimato che l’aumento della CO 2 atmosferica di oggi è di circa 400 parti per milione a 800 ppm e aumenterebbe la temperatura globale di circa 1,5 °C.

All’attuale tasso di incremento di CO 2 , ci vorrebbero 200 anni perché questo raddoppio avvenga. Sorprendentemente, recenti calcoli molto dettagliati da parte di due delle principali autorità mondiali in materia hanno prodotto circa lo stesso risultato.

Si tratta di un “delirio di massa”

Perché l’APS dovrebbe continuare ad ignorare così tanti decenni di ricerca sul clima? Dopo tutto, gran parte di essa era opera di fisici ed è apparsa nei classici libri di testo. Tuttavia, due possibilità sono difficili da scartare: (1) L’organizzazione è stata così completamente presa da quello che il famoso fisico Richard Lindzen ha definito un “delirio di massa” che l’anidride carbonica minaccia la rovina climatica che l’APS non ha nemmeno eseguito la dovuta diligenza minima o (2) ancora peggio, l’APS sa che ci sono