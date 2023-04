Lollobrigida: “Cibo sintetico, rischio salute e patrimonio enogastronomico”

MeteoWeb

“I rischi per la salute sono già stati segnalati nel mondo scientifico. Altrettanto certo è l’impatto dirompente di queste produzioni sul nostro sistema enogastronomico basato sulla qualità degli alimenti che rappresenta il nostro vero valore aggiunto”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida rispondendo a una interrogazione al Question Time della Camera sul divieto di importazione di alimenti sintetici. Ritornando così a ribadire la contrarietà del governo con il decreto che vieta la produzione, la commercializzazione e l’importazione di cibo sintetico che invece la Fda americana ha autorizzato.

“Queste produzioni sono un rischio anche per l’ambiente” ha detto con “fenomeni di spopolamento e desertificazione già sperimentate nel passato per scelte strategiche sbagliate. Con questo intervento normativo manteniamo una promessa fatta ai nostri coltivatori e ai nostri allevatori per tutelare la loro salute e il loro benessere” ha concluso Lollobrigida.