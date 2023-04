La Luna si sta allontanando dalla Terra, ma il loro destino sarà deciso dal Sole

MeteoWeb

La vista della Luna dalla Terra è un panorama così familiare e regolare che le civiltà hanno basato il mese sul moto lunare per migliaia di anni. Tuttavia, il nostro satellite naturale si sta effettivamente allontanando lentamente dal nostro pianeta. Quindi cosa accadrà in futuro? La Terra perderà la sua Luna ad un certo punto?

Perché la Luna si sta allontanando dalla Terra

Gli scienziati hanno stabilito la velocità con cui il satellite si allontana dal nostro pianeta con l’aiuto di pannelli riflettenti che la NASA ha collocato sul suolo lunare durante le missioni Apollo. Per più di 50 anni, i ricercatori hanno lanciato raggi laser dalla Terra su questi specchi e misurato il tempo impiegato per rilevare gli impulsi riflessi. Usando la velocità della luce, gli scienziati hanno stimato che la Luna si sta allontanando dalla Terra a circa 3,8 km l’anno, quasi la velocità con cui crescono le unghie.

La Luna si sta allontanando dalla Terra a causa dei reciproci effetti gravitazionali. L’attrazione gravitazionale del satellite costringe gli oceani della Terra a gonfiarsi verso di essa, provocando le maree lunari. La gravità terrestre provoca effetti di marea simili sulla Luna, e ciò rende il nostro satellite naturale leggermente a forma di pallone da football.

L’attrazione gravitazionale del rigonfiamento mareale della Terra a sua volta ha effetti sulla Luna. Nel frattempo, gli oceani si spostano a causa delle maree lunari, esercitando attrito sulla superficie terrestre e rallentando così la rotazione del pianeta, ha spiegato a Live Science Madelyn Broome, astrofisico dell’Università della California, Santa Cruz. Circa 4,5 miliardi di anni fa, “quando la Luna si è formata, la velocità di rotazione della Terra era significativamente più veloce, con una durata del giorno di circa 5 ore“, ha affermato Broome.

Tutte queste forze sommate, allontanano la Luna dalla Terra. “Poiché la Terra e la Luna fanno parte dello stesso sistema che interagisce gravitazionalmente, il momento angolare totale deve essere conservato – rimanere lo stesso – tra i due,” ha proseguito Broome. “Il momento angolare descrive l’energia contenuta da qualcosa che sta ruotando. Più velocemente avviene la rotazione, più momento angolare si ha. Più lentamente avviene, meno momento angolare si ha“. Tuttavia, “non è solo la velocità di rotazione che influisce sul momento angolare,” ha aggiunto Broome. “Anche la distanza dal centro del sistema è importante. Inoltre significa che il momento angolare del sistema aumenta. Più vicino significa che il tuo momento angolare diminuisce“. Nel caso della Terra e della Luna, “quando la rotazione della Terra rallenta, per conservare il momento angolare, qualcosa deve aumentare il momento angolare del sistema,” ha sottolineato Broome. “Cosa aumenta il momento angolare? Un oggetto in orbita come la Luna che si allontana“.

La Luna probabilmente si è formata da detriti risultanti da uno schianto tra la Terra in formazione e un oggetto delle dimensioni di Marte, secondo l’Università dell’Arizona. Le forze mareali poi hanno contribuito a trascinare la Luna alla sua attuale distanza media di circa 384.400 km dalla Terra, secondo il Royal Observatory di Greenwich, in Inghilterra.

La rotazione sincrona

Gli effetti delle maree stanno anche rallentando la velocità con cui la Luna ruota sul suo asse, con il risultato che il satellite è in rotazione sincrona con la Terra, cioè mostra sempre la stessa faccia al nostro pianeta. Queste forze stanno anche riducendo la velocità di rotazione della Terra. Tra circa 50 miliardi di anni, la rotazione lenta della Terra la farà entrare in rotazione sincrona con la Luna, in modo che la Terra mostrerà permanentemente solo un lato alla Luna, secondo quanto ha spiegato a Live Science Jean Creighton, direttore del Manfred Olson Planetarium presso l’Università del Wisconsin-Milwaukee. A questo punto, la Luna e la Terra smetteranno di allontanarsi l’una dall’altra, ha confermato a Live Science Eric Klumpe, professore di astronomia alla Middle Tennessee State University.

La Luna, la Terra e il Sole

Tuttavia, tra circa 5 miliardi di anni, quando il Sole inizierà a morire, si gonfierà per diventare una stella gigante rossa, “a quel punto il sistema Terra-Luna sarà quasi certamente sconvolto e distrutto,” ha spiegato a Live Science David Trilling, presidente del dipartimento di astronomia e scienze planetarie della Northern Arizona University. Tra circa 5 miliardi di anni, se il satellite continuerà ad allontanarsi dalla Terra all’attuale ritmo, questo si sarà spostato di circa 189mila km quando verrà consumato dal Sole, diventato una stella gigante rossa, ha detto Broome.

Tutto sommato, quindi, la Luna non lascerà la Terra, o viceversa. Piuttosto, sarà il Sole ad annientarli entrambi.