Arriva la “Luna Rosa”, il primo plenilunio di primavera

La “Luna Rosa“, la prima Luna Piena di primavera, dà il via agli appuntamenti astronomici di aprile, illuminando il cielo notturno mercoledì 5 aprile fino alla mattina di giovedì 6 aprile. La Luna Piena di aprile è comunemente chiamata “Luna Rosa“, non per il colore che assumerà, ma piuttosto in relazione al phlox selvatico. Questo fiore è solitamente uno dei primi a fiorire in primavera e ha i petali rosa, che hanno ispirato il soprannome del plenilunio primaverile.

Altri soprannomi per la Luna Piena di aprile includono Frog Moon, Breaking Ice Moon, Broken Snowshoe Moon e Sugar Maker Moon, secondo l’Old Farmer’s Almanac.

Tre imperdibili congiunzioni dopo la Luna Rosa

La Luna questo mese sarà fase di Plenilunio il 6, Ultimo Quarto il 13, Novilunio il 20 e infine Primo Quarto il 27. Il nostro satellite verrà a trovarsi nel punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita il 16 (perigeo, 367.966 km) e nel punto opposto il 28 (apogeo, 404.299 km).

Dal 21 al 23 aprile, saranno imperdibili 3 congiunzioni molto scenografiche: la sera del 21, al crepuscolo, la sottilissima falce di Luna crescente si troverà accanto a Mercurio, mentre nei 2 giorni seguenti il nostro satellite si affiancherà sia a Venere che alla costellazione del Toro, con la stella Aldebaran e gli ammassi stellari delle Pleiadi e delle Iadi.