Lo spettacolo della Luna Rosa nei cieli di Ragusa | FOTO

La prima Luna Piena della primavera protagonista delle notti di aprile: uno spettacolare scatto è stato realizzato ieri da Gianni Tumino, catturando il nostro satellite da Ragusa, nello scenario di contrada Fontana.

La Luna Piena di questo mese, nota come “Luna Rosa“, ha raggiunto il suo massimo splendore giovedì 6 aprile, brillando vicino alla luminosa stella Spica. Il nostro satellite apparirà luminoso e pieno anche stasera.

La Luna Rosa

La Luna Piena di aprile è chiamata “Luna Rosa” non a causa del colore che assume: prende il nome dai fiori di campo rosa phlox che sono originari del Nord America e spesso fioriscono in questo mese. Altri nomi per il plenilunio di aprile includono Breaking Ice Moon, Budding Moon, Awakening Moon e Egg Moon. Molti Anishinaabeg, o Ojibwe, indigeni della regione dei Grandi Laghi la chiamano Popogami Giizis, o Broken Snowshoe Moon, secondo il Center for Native American Studies.

Il prossimo plenilunio si verificherà il 5 maggio. La Luna dei Fiori si sposterà nell’ombra esterna della Terra nello Spazio, generando un’eclissi lunare penombrale.