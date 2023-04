L’uso emotivo della musica migliora la produttività al lavoro

MeteoWeb

Uno studio pubblicato di recente su Nature sottolinea come oggi sia un periodo storico in cui per la musica è un periodo d’oro. “Hai un deposito musicale a tua disposizione in ogni momento“, dice Manuel Gonzalez, uno psicologo organizzativo della Seton Hall University di South Orange, New Jersey. Per ascoltare tutte le 100 milioni di canzoni presenti su Spotify bisognerebbe vivere fino al ventisettesimo – senza mai ascoltare una canzone due volte, o qualsiasi cosa venga aggiunta da ora in poi.

C’è anche un numero apparentemente infinito di playlist curate per soddisfare l’umore o l’attività di un ascoltatore, sostenendo di contribuire a migliorare le prestazioni di fitness, calmare la mente o aumentare la produttività. Ad esempio, il flusso di YouTube “Lofi hip hop radio – rilassamento” ha quasi 12 milioni di abbonati.

Il potere della musica

Molti scienziati ascoltano la musica mentre conducono esperimenti, analizzando dati e persino scrivendo manoscritti. Ma la musica effettivamente migliora la produttività sul posto di lavoro? Valutare gli effetti della musica sulla performance è complesso. “Ognuno è diverso. Ogni canzone è diversa. Ogni ambiente in cui ascolti è diverso“, dice Daniel Levitin, musicista e neuroscienziato della McGill University di Montreal, Canada, che studia come la musica influisce sulla cognizione e sulla percezione.

Gli effetti della musica variano a seconda di dove qualcuno è, l’ora del giorno, il loro umore, le interazioni recenti e molti altri fattori. “Non sei mai esattamente la stessa persona quando ascolti di nuovo la canzone“, dice Levitin, che ha lavorato come consulente musicale e ingegnere del suono per una varietà di artisti, tra cui Steely Dan, Stevie Wonder, i Grateful Dead e Santana.

Cosa avviene nel cervello

Gli scienziati hanno evidenziato come la musica influenzi il sistema nervoso umano, coinvolgendo ogni regione del cervello che è stata mappata. Quando una canzone suona, le onde sonore raggiungono l’orecchio, dove le vibrazioni vengono tradotte in segnali elettrici. In seguito, questi vengono prima elaborati nel tronco cerebrale, che può suscitare un riflesso di paura e un rilascio di adrenalina.

I componenti, tra cui volume, altezza, ritmo, tempo e timbro, sono analizzati separatamente dai circuiti nella corteccia uditiva e dai circuiti di previsione nella corteccia prefrontale. “Poi tutto si riunisce circa 40 millisecondi dopo, e si sente solo la musica. Si deve considerare che 40 millisecondi è una vita nella cronometria del cervello,” afferma Levitin.

Il rilascio di sostanze neurochimiche

Durante questo processo, le regioni del cervello coinvolte nel sistema motorio, compresi i gangli della base e il cervelletto, elaborano il ritmo, spesso con conseguente movimento delle parti del corpo. “Il suono entra attraverso il senso uditivo, ma si manifesta in tutto il corpo – la testa, il torso, le braccia e le gambe tutti vogliono muoversi verso la musica“, dice Levitin.

L’ascolto di musica rilascia varie sostanze neurochimiche, tra cui la dopamina, che aiuta le persone a prestare attenzione e li motiva a cercare attività piacevoli e oppiacei, che trasmettono piacere. Secondo Levitin, l’ossitocina, un ormone che può aiutare con il legame sociale, viene spesso rilasciato quando le persone cantano o ascoltano musica con gli altri. E la musica triste è stata suggerita per liberare la prolattina, un ormone secreto dall’ipofisi.

L’uso emotivo della musica

Nel 2022 Andrea Caputo, pianista e dottorando in psicologia organizzativa, studia gli effetti della musica all’Università di Torino. In Italia, sono stati intervistati 244 lavoratori per valutare come l’ascolto della musica per scopi diversi influenzi la loro percezione della soddisfazione sul lavoro e delle prestazioni. Nello specifico, Caputo e i suoi colleghi hanno chiesto ai lavoratori se ascoltassero la musica per regolare le loro emozioni, come rumore di fondo o per analizzare gli aspetti tecnici delle canzoni.

“L’uso emotivo della musica è positivamente legato alla soddisfazione sul lavoro“, afferma Caputo, aggiungendo che i lavoratori hanno riportato punteggi più alte prestazioni lavorative e una certa soddisfazione emotiva quando hanno usato la musica per regolare il loro umore sul lavoro. Questo non riguarda i lavoratori che ascoltavano la musica come rumore di fondo o per analizzarla, secondo gli autori dello studio.

La musica al lavoro

L’ascolto della musica può aiutare gli scienziati a svolgere compiti semplici, come l’immissione di dati al pc, coinvolgendo il cervello in un modo che concentra l’attenzione. “La musica potrebbe anche servire come un modo non solo per renderti più produttivo, ma anche per alleviare alcune delle emozioni spiacevoli che possono accadere mentre stai facendo compiti di routine“, dice Gonzalez.

Ma anche per compiti complessi che richiedono una buona dose di pensiero, come idee di brainstorming o di scrivere documenti, l’ascolto di qualsiasi tipo di musica – indipendentemente dal testo, dal volume o dalla complessità – può minare le prestazioni.