Ma quale siccità? Ecco la vera situazione del lago di Ceresole Reale | FOTO

Due giorni fa su “La Stampa” era stato pubblicato un articolo con il titolo “Ceresole Reale, il lago è una distesa di terra e detriti. Il meteorologo: “A questo punto non basterebbero 2 mesi di pioggia”. Si tratterebbe dell’ennesima fake news sul lago artificiale di Ceresole Reale per creare audience su una tematica molto popolare in questi ultimi anni, come la siccità.

Infatti, il comune di Ceresole Reale ha smentito fermamente una simile situazione catastrofica, in un comunicato su Facebook in cui si prega il giornale di non gettare in cattiva luce il territorio che si affaccia alla stagione turistica primaverile.

I livelli reale di acqua del lago di Ceresole Reale

Nel comunicato, si rassicura sul fatto che l’invaso contenga attualmente 4,78 milioni di mc di acqua contro gli 0,65 del 12 aprile 2022 e i 3,67 del 12 ottobre 2022 e i 3,71 del 12 aprile 2012. Sono dati che descrivono una situazione ben diversa da quella descritta dal giornalista: non solo il lago esiste eccome e lo si evince anche dalle immagini video della webcam, ma che per il periodo la quantità d’acqua è nella norma.

Viene inoltre aggiunto che i giornalisti hanno la responsabilità di informare su notizie reali e non allarmistiche e devono tutelare l’immagine di un paese che vive sostanzialmente di turismo con il suo lago. Si spera in una immediata rettifica del giornale La Stampa, in merito a questa notizia del tutto errata.