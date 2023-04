Malore durante l’immersione: sub di 42 anni muore a Giannutri

MeteoWeb

Un sub di 42 anni ha avuto un malore durante la risalita da un’immersione nelle acque dell’isola di Giannutri (Grosseto) ed ha perso conoscenza. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte delle persone che erano con lui a bordo di un gommone, usato per andare a fare l’immersione. Sul posto, è intervenuto il 118 con l’elicottero Pegaso ma anche in questo caso i tentativi di rianimarlo sono stati vani. L’uomo, 42 anni, di origine libanese, si chiamava Ziad Samaha. Era un consulente della FAO e studioso del mondo marino, sua grande passione, e lavorava a Roma. La salma è ora all’ospedale di Orbetello (Grosseto), a disposizione della magistratura.