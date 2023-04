Malore in campo per Szczesny: il portiere della Juventus esce dal campo in lacrime

MeteoWeb

Paura e preoccupazione durante la partita di calcio tra Juventus e lo Sporting Lisbona, andata dei quarti di finale di Europa League, per un malore al portiere juventino. Al 44° minuto del primo tempo, Wojciech Szczesny si è toccato il petto e si è fermato subito, chiedendo l’aiuto dei medici. L’estremo difensore è sembrato visibilmente preoccupato e in lacrime, ma ha lasciato il campo sulle sue gambe per lasciare il posto a Perin.

Szczesny, come rivelato all’ANSA, ha avuto palpitazioni ma si è sottoposto ad elettrocardiogramma al centro medico dello stadio: i controlli sono andati bene e non sono state riscontrate problematiche. Domani verranno effettuati ulteriori controlli.