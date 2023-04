Maltempo Basilicata: chiuso un tratto della SS401 per smottamento a Melfi

MeteoWeb

“A causa di uno smottamento che ha coinvolto il piano viabile“, lungo la strada statale 401/dir ‘dell’Alto Ofanto e del Vulture’, “è provvisoriamente interdetto al transito, in entrambe le direzioni, un tratto in corrispondenza del km 14,600, nei pressi di Melfi (Potenza)”. Lo ha reso noto l’Anas, specificando che “allo stato attuale, a causa delle intense piogge, le condizioni meteo sono particolarmente avverse ed impediscono lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza, oltre a poter provocare la caduta di ulteriore materiale. La circolazione – inizialmente regolamentata a senso unico alternato, per permettere il passaggio dei veicoli già presenti sul tratto stradale – verrà deviata in loco, lungo viabilità alternative, compresa la ex ss 401. Sul posto è presente il personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, impegnato nella gestione della viabilità”.