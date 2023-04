Maltempo Basilicata, frana a Vietri di Potenza: famiglie evacuate | FOTO

MeteoWeb

A seguito delle forti piogge degli ultimi giorni, una frana di fango e detriti si è staccata dalla montagna a Vietri di Potenza, all’altezza di via Vittorio Emanuele. In via precauzionale, il sindaco Christian Giordano ha firmato un’ordinanza di sgombero per due famiglie e due locali commerciali. “Purtroppo ancora una volta, a seguito delle abbondanti precipitazioni – evidenzia il primo cittadino – il nostro territorio è interessato da frane e smottamenti. Uno di questi si è verificato a ridosso del centro abitato, nei pressi di alcuni edifici di corso Vittorio Emanuele. Ho pertanto immediatamente richiesto l’intervento della Protezione Civile della Regione Basilicata al fine di accertare eventuali rischi per la popolazione interessata“.

Il movimento franoso continua ad essere costantemente monitorato. Nelle scorse ore i tecnici della Regione hanno effettuato un sopralluogo con quelli del Comune.