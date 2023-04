Maltempo Campania: anche domani stop ai treni tra Amorosi e Telese

MeteoWeb

Resta sospesa la circolazione ferroviaria nel tratto fra Amorosi e Telese, sulla linea Foggia – Caserta, interrotta da questa mattina per danni causati da forte maltempo che ha provocato il cedimento di una parte della massicciata. I tecnici di Rete ferroviaria italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) sono al lavoro per verificare l’infrastruttura e riattivare la circolazione non appena saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Per permettere le operazioni di ripristino infrastrutturale la linea resterà chiusa per tutta la giornata del 18 aprile, durante la quale verrà effettuata la previsione di ripristino.

In corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale: i treni Lunga Percorrenza (Alta Velocità e Intercity) sono attestati a Caserta e Benevento, mentre i treni Regionali sono attestati a Telese e Caserta. Attivato un servizio sostitutivo con bus che garantirà i collegamenti tra le località interessate dall’interruzione. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nella sezione Infomobilità di Rfi e sui canali web delle imprese ferroviarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: