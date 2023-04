Maltempo Campania: sospesa circolazione dei treni nel Beneventano

MeteoWeb

La circolazione ferroviaria è attualmente sospesa tra Amorosi e Telese, in provincia di Benevento, sulla linea Caserta-Foggia, per le avverse condizioni meteo che hanno interessato la zona e che hanno provocato danneggiamenti alla massicciata ferroviaria. Attualmente è in corso l’intervento dei tecnici di Rfi e si sta riprogrammando l’offerta ferroviaria. Nel frattempo è stato attivato il servizio sostitutivo con autobus a Caserta e Benevento.

