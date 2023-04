Maltempo Campobasso: fango sulle strade, bus bloccato a Palata

MeteoWeb

Disagi in Molise, in particolare nella provincia di Campobasso, a causa del maltempo: un bus di linea è rimasto bloccato questa mattina sulla strada di collegamento da Santa Giusta a Palata, in direzione Campobasso, a causa del fango che ha invaso la SP78, unica strada di collegamento dal comune di Palata al resto della regione disponibile per mezzi pesanti e autobus.

Il mezzo, che stava portando studenti e lavoratori a Campobasso, è rimasto impantanato a causa di uno smottamento provocato dalle intense piogge delle scorse ore. La Provincia di Campobasso ha reso noto che si procederà alla rimozione del fango quando le condizioni meteo lo consentiranno. Oggi sul Molise è in vigore l’allerta meteo gialla.

