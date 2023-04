Maltempo, temporali e instabilità al Centro/Nord: paura a Campo Tures | FOTO

MeteoWeb

Un fronte instabile sta attraversando la Penisola portando una rapida fase di maltempo all’inizio di questa ultima settimana di aprile. La neve è tornata sulle montagne dell’Alto Adige. I fiocchi sono caduti a circa 1.500 metri. Nelle scorse ore la pioggia ha bagnato tutto il territorio provinciale, in media tra 10 e 30 mm. La Val Venosta si conferma la zona più asciutta dell’Alto Adige, mentre San Genesio registra ben 34 mm, secondo quanto riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Paura stamattina in zona Campo Tures: è stata segnalata caduta massi sulla strada della Valle Aurina, fortunatamente senza danni a persone o cose.

Il maltempo interessa anche il Centro Italia: forti temporali si registrano in queste ore sulla Romagna meridionale e in Umbria tra Todi e Spoleto, con possibili grandinate.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: