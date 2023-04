Maltempo, al Centro/Sud è ancora inverno: piogge, temporali e freddo anomalo | LIVE

MeteoWeb

E’ una Domenica di maltempo al Centro/Sud Italia, come ampiamente previsto nelle previsioni meteo dei giorni scorsi. Splende il sole, invece, al Nord ma con disturbi vari sulle Alpi dove continua a nevicare nei versanti esteri (Svizzera e Austria). Temperature primaverili solo nel nord baciato dal sole, ma senza eccessi anzi con un clima comunque fresco rispetto alle medie del periodo (+20°C a Torino, +19°C a Milano, +17°C a Bologna e Verona, +15°C a Venezia, +14°C a Trieste), mentre nelle zone colpite dal maltempo del Centro/Sud fa proprio freddo come in pieno inverno tanto che la colonnina di mercurio non supera +11°C a Brindisi, +10°C ad Ancona, +9°C a Cosenza.

Piogge torrenziali stanno colpendo le Marche, dove sono caduti 43mm di pioggia a Macerata, 36mm a Polverigi, 35mm ad Ancona, 33mm a Filottrano. Piove anche in Abruzzo, mentre in Puglia si sono formati in tarda mattinata i primi forti temporali in risalita su Salento e Murge. Spiccano i 66mm di pioggia caduti in poco tempo a Brindisi, con tempeste di fulmini e allagamenti per il nubifragio.

Diluvia anche in Calabria, specie nel versante tirrenico settentrionale dove sono caduti 39mm di pioggia a Fiumefreddo Bruzio, 32mm ad Amantea, 30mm a Paola, 20mm a Cosenza. In Sicilia invece spiccano i 24mm caduti a Carini, i 17mm a Monreale, i 14mm a Palermo. Nelle prossime ore il maltempo continuerà ad intensificarsi al Centro/Sud, colpendo l’Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Campania, e ancora Basilicata, Calabria e Sicilia specie tirrenica, non solo oggi ma anche domani, Lunedì 17 Aprile. Poi da dopodomani la situazione cambierà: in un contesto di spiccata variabilità, “esploderanno” per un paio di giorni forti temporali pomeridiani lungo tutto lo Stivale, su Alpi e Appennini, con pesanti ed estesi sconfinamenti fin su coste e pianure.

Ne parleremo in modo più approfondito nei prossimi aggiornamenti, intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: