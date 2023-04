Maltempo Campania: domani chiusi parchi e cimiteri a Napoli e Benevento

MeteoWeb

A causa del maltempo previsto, domani i parchi e i cimiteri cittadini di Napoli rimarranno chiusi. La chiusura è stabilita fino alle ore 9 di martedì 4 aprile. Rimarrà chiuso anche il Pontile Nord di Bagnoli e sarà interdetto l’accesso alle spiagge. Il Comune invita la cittadinanza ad attenersi alle norme comportamentali in caso di allerta meteo pubblicate sul sito del Comune di Napoli.

Maltempo: chiusi parchi e cimitero anche a Benevento

Misure simili sono state prese anche a Benevento. Il sindaco Clemente Mastella ha firmato un’ordinanza per condizioni meteo avverse, in virtù del bollettino della Protezione Civile regionale, che segnala la possibilità di forti raffiche di vento. L’ordinanza dispone dalle ore 6 di domani 3 aprile fino alle 9 di martedì 4 aprile la chiusura della Villa comunale e dei parchi cittadini e del cimitero, ad eccezione delle attività di accoglienza funebre (con presenza dei familiari dei defunti) e delle attività di operatività interna improcrastinabili. Il sindaco esorta inoltre i cittadini ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza. In particolare, la cittadinanza è invitata a prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali e a segnalarne l’eventuale stabilità precaria ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Ancora, raccomanda di assicurare stabilmente oppure rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture e strutture provvisorie, inclusi oggetti a rischio di essere trascinati dal vento. Invita ancora ad usare accortezza negli spostamenti.