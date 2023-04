Maltempo, forti temporali in Emilia Romagna: furiose grandinate tra Bolognese e Ravennate | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Forti temporali sono in atto, in questa Domenica delle Palme segnate dal maltempo, tra Lombardia sudorientale, in sconfinamento nel Veneto, basso Pisano e Livornese, e Bolognese. Da quest’ultima zona, sono rilevate oltre 6mila fulminazioni a causa di un’estesa multicella temporalesca che sta portando anche intense grandinate. Grandine fino a 3cm di diametro è caduta a Massa Lombarda, in provincia di Ravenna, come dimostrano le foto e i video a corredo dell’articolo. In altre zone, come a Baricella, nel Bolognese, l’intensità delle grandinate è stata tale da ricoprire completamente il suolo di bianco. Si segnalano danni alle coltivazioni a causa della grandine.

È tornata, inoltre, la neve sull’Appennino Tosco-Emilano: un intenso rovescio nevoso ha interessato il comprensorio del Monte Cimone, con fiocchi fin sotto i 1.200 metri di quota.

Intensa grandinata imbianca Baricella, nel Bolognese

La forte grandinata avvenuta a Baricella

Intensa grandinata si abbatte su Sant'Agata sul Santerno, nel Ravennnate

Le immagini della forte grandinata a Massa Lombarda

