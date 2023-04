Maltempo Firenze, diversi interventi dei vigili del fuoco

MeteoWeb

Con l’arrivo della perturbazione, dalla notte i Vigili del fuoco di Firenze hanno effettuato diversi interventi legati al maltempo, tra questi anche alcuni ascensori bloccati. Riportata anche la messa in sicurezza di un ponteggio per il castello di tiro di un cantiere di un condominio in Lungarno Amerigo Vespucci.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: