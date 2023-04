Maltempo Sicilia: cede tratto di strada statale nel Messinese

MeteoWeb

Una frana è stata segnalata su un tratto della SS185 di Sella Mandrazzi, a Francavilla di Sicilia, nel Messinese: lo ha reso noto l’Anas spiegando che a causa del cedimento del piano viabile, causato dalle piogge torrenziali in corso e avvenuto all’altezza del km 45,300, è stato chiuso al traffico un tratto della statale. Il traffico, da Giardini Naxos in direzione Novara di Sicilia, è deviato al km 50,100 sulla strada provinciale 7 I, con segnalazioni in loco. Sul posto è subito intervenuto il personale Anas e le forze dell’ordine per le verifiche tecniche e per la gestione della viabilità in sicurezza.

