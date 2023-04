Maltempo Frosinone, strade come fiumi: soccorso automobilista a Sant’Apollinare, SR630 allagata

MeteoWeb

I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo un uomo rimasto bloccato sul tetto della sua auto, circondata da acqua e fango, a causa dell’esondazione del fiume Garigliano, nel comune di Sant’Apollinare. La forte ondata di maltempo, che per tutta la giornata di ieri e per tutta la notte ha colpito il Sud della provincia di Frosinone, in particolar modo nella Valle dei Santi, ha trasformate le strade in fiumi in piena. Situazione critica a Castelnuovo Parano, Ausonia, San Giorgio a Liri e Sant’Apollinare.

La SR 630 che collega la provincia di Frosinone a quella di Latina è stata chiusa per ore: diffusi allagamenti hanno impedito la circolazione anche dei mezzi pesanti. Per tutta la notte, sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco unitamente al personale dell’Astral e della Provincia di Frosinone. La situazione è tornata alla normalità poco prima dell’alba.

