Maltempo, violenta grandinata sulle colline valdarnesi: Reggello sembra sommersa dalla neve | FOTO

Siamo a metà aprile ma la primavera stenta a decollare. L’Italia sta vivendo un weekend tipicamente invernale, con forte maltempo al Centro-Sud e neve sui rilievi. L’atmosfera a Reggello, sulle colline valdarnesi, in provincia di Firenze, sembrava davvero invernale: come dimostrano le foto della gallery scorrevole in alto, nel pomeriggio di oggi, la località è stata letteralmente imbiancata da quella che sembra neve. In realtà, sono gli effetti di una violentissima grandinata prodotta da un temporale termoconvettivo che in pochi minuti, dalle 17 alle 17:15 di oggi, ha scaricato accumuli fino a 30cm. Tantissimi i disagi sulle strade provocate da questa quantità eccezionale di grandine.

Qualche ora più tardi, un’altra intensa grandinata ha colpito Volterra, in provincia di Pisa.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: