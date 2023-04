Maltempo Marche: rinviati eventi per il Primo Maggio a Pesaro e Civitanova

MeteoWeb

A causa dell’allerta meteo gialla prevista per domani nelle Marche, sono state rinviate alcune manifestazioni in programma per il Primo Maggio. A Pesaro, slitta al 2 giugno il concerto “Pic Nic e Note” previsto per domani al Parco del Miralfiore a Pesaro, dove sono stati rinviati anche gli appuntamenti di animazione per bambini “Kids Party” in Baia Flaminia. “È solo un arrivederci – dice Enzo Belloni, assessore all’Operatività -. Le previsioni meteorologiche negative lasciano pochi dubbi per cui abbiamo deciso di rimandare l’appuntamento a venerdì 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Una scelta fatta per assicurare l’esibizione in sicurezza dei 7 gruppi locali e per non disperdere le energie della macchina organizzativa, che coinvolge anche Cantiano, che ringraziamo per la disponibilità. È un modo anche per permettere ai tanti pesaresi e non solo che avevamo programmato di raggiungerci al Parco di riorganizzarsi”.

“Il Kids Party viene invece rinviato alle prossime settimane – annuncia Francesca Frenquellucci, assessore all’Innovazione e Partecipazione -. Le attività commerciali della Baia saranno comunque pronte ad accogliere i gruppi che raggiungeranno la zona con la loro variegata proposta gastronomica; invitiamo a provarla, magari alternandola a una visita agli spazi culturali di Pesaro2024, la cui apertura è comunque garantita per il Primo Maggio”.

A Civitanova Marche, è stato invece rinviato “Civita Star”, concerto in programma in piazza XX Settembre nel pomeriggio, con ospiti speciali Adriano Pappalardo e Ivana Spagna. Rinviati anche i giochi e gli spettacoli previsti dalla mattina al Lido Cluana. Verrà successivamente comunicata la data di recupero dello spettacolo.