Maltempo, neve forte in Calabria: si imbianca anche Gambarie | LIVE

E’ tornata la neve in Aspromonte. Anche Gambarie si sta imbiancando, con temperatura crollata a 0°C mentre a Reggio continua a piovere con +10°C. In Sila già dalla notte la neve aveva iniziato a cadere copiosa. A Gambarie invece la pioggia si è trasformata in neve in modo lento e graduale, nel corso della mattinata. Nel pomeriggio è attesa un’intensificazione delle precipitazioni che determinerà ulteriori nevicate sui rilievi di tutta la Regione, abbondanti in Sila oltre i 1.200 metri e in Aspromonte oltre i 1.300 metri.

