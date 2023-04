Il maltempo continua anche a Pasquetta al Sud: i bollettini meteo della Protezione Civile

MeteoWeb

Allerta meteo gialla in 5 regioni del Sud a Pasquetta: Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e il settore orientale della Sicilia. Lo segnala il bollettino di criticità emesso dalla Protezione Civile, che tuttavia non ha ritenuto necessario diramare l’allerta meteo nazionale. In queste 5 regioni del Sud, potrebbero esserci precipitazioni anche forti e temporali per la coda del ciclone posizionato tra Balcani e Italia. Al Nord, invece, sono previste schiarite alternate a nuvole, soprattutto in serata. Il tempo migliore è previsto sulle coste tirreniche. Le temperature resteranno rigide con venti di tramontana soprattutto al Centro-Sud. Le condizioni meteo miglioreranno martedì 12 aprile.

Di seguito, i bollettini di vigilanza emessi dalla Protezione Civile per il 10 e 11 aprile.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per il 10 aprile 2023

Precipitazioni:

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia centrale tirrenica e nord-orientale, Calabria, Basilicata e Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;

– da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise, Lazio sud-orientale e Campania, con quantitativi cumulati generalmente deboli.

Nevicate: mediamente al di sopra degli 800-1000 su zone appenniniche di Marche meridionali, Umbria meridionale, Abruzzo, Molise e Lazio orientale, con apporti al suolo generalmente deboli, al di sopra dei 900-1100 sui settori appenninici meridionali peninsulari, con apporti al suolo generalmente deboli, fino a moderati sulla Sila.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: nessun fenomeno significativo.

Venti: forti settentrionali sulla Sicilia, con raffiche di burrasca sui rilievi; tendenti a forti settentrionali su Romagna, Toscana orientale e meridionale e resto del Centro-Sud peninsulare, specie sui settori adriatici, ionici e sulle zone appenniniche.

Mari: tendenti a molto mossi tutti i bacini meridionali, localmente il Tirreno centrale e l’Adriatico centro-meridionale.

Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per l’11 aprile 2023

Precipitazioni: nessun fenomeno significativo.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: in locale sensibile aumento le massime sulle regioni adriatiche centrali ed al Sud peninsulare.

Venti: forti settentrionali su Puglia e zone ioniche, in attenuazione.

Mari: molto mosso lo Ionio, l’Adriatico meridionale e dalla sera il Mar Ligure ed i mari circostanti le Bocche di Bonifacio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: