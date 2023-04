Maltempo Pescara: fiume Orta osservato speciale

MeteoWeb

Osservato speciale nel Pescarese il fiume Orta che ha tracimato più volte e in più punti nelle scorse ore. Ieri l’acqua del fiume ha superato il livello di preallarme da a Piano d’Orta a Scafa. A Bolognano il livello del fiume non ha raggiunto il piano stradale. Il corso d’acqua è esondato lungo la strada Nazionale con qualche disagio per alla circolazione. Il sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo, ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale. In Alta Val Pescara, altri disagi per la viabilità. Disposta la chiusura al transito della strada comunale per San Nicolao, frazione di Caramanico Terme, per allagamenti

