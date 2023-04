Maltempo Potenza: chiuso tratto della statale Ofantina

MeteoWeb

Temporaneamente chiuso tratto della SS401 dir ”Ofantina”, in direzione di Melfi in provincia di Potenza, a causa di di uno smottamento, provocato dalle precipitazioni degli ultimi giorni: lo ha reso noto l’assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, che ha comunicato inoltre che l’Anas è già al lavoro ”per ripristinare la piena circolazione entro la prossima settimana mentre a breve verrà garantito il percorso a senso unico alternato per ridurre al minimo i disagi agli automobilisti”.

