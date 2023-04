Maltempo Sicilia: disagi e allagamenti sulle strade del Palermitano

MeteoWeb

La fase di instabilità in atto ha determinato intense precipitazioni nelle scorse ore in Sicilia. Disagi e allagamenti sono stati segnalati sulle strade e autostrade del Palermitano con conseguente caos per la viabilità. Registrate punte di 21 mm in zona San Martino delle Scale dalle 06:30 alle 08:30 circa. Traffico rallentato all’ingresso del capoluogo siciliano all’altezza dello svincolo di Villabate. Per oggi la Protezione Civile Regionale ha previsto un’allerta meteo per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valida fino alla mezzanotte.

