Maltempo Sicilia: piogge abbondanti nel Palermitano, tanta neve sulle Madonie | FOTO

Notte di intenso maltempo al Sud Italia ed in particolare in Sicilia: la pioggia è caduta con particolare intensità in provincia di Palermo e il calo termico che ha accompagnato le precipitazioni ha portato anche la neve in diverse località delle Madonie e a Piano Battaglia. A causa del forte vento un albero è caduto sulla SP57 che porta da Palermo a San Martino delle Scale. Sul posto i vigili del fuoco e il personale del comune di Monreale per rimuovere l’albero e ripristinare il transito stradale che è rimasto interrotto per diverse ore.

