Maltempo nella base Vandenberg, rinviato a domani il lancio del primo satellite del Kenya

A causa di condizioni meteo avverse nella base di lancio di Vandenberg, in California, è stato rinviato a domani lo storico lancio del primo satellite di osservazione terrestre del Kenya: lo ha confermato l’Agenzia Spaziale nazionale, specificando che il ritardo è dovuto in particolare al forte vento in quota che potrebbe “influenzare la traiettoria di volo del razzo“.

Il satellite, chiamato Taifa-1, è già collocato a bordo del razzo Falcon 9 insieme a satelliti di altre nazioni. La missione principale sarà quella di fornire dati da utilizzare in agricoltura, sicurezza alimentare, gestione del territorio e monitoraggio ambientale.